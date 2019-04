Torna ad attaccare la gestione di Roma e annuncia la pistola elettrica per la polizia. Nel day after dell’uccisione di un carabiniere nel Foggiano Matteo Salvini rilancia l’idea del taser, già sperimentato nel settembre scorso in 12 città. “Da giugno per le Forze dell’Ordine entrerà in vigore la pistola elettrica”, ha detto il ministro dell’Interno parlando alla conferenza programmatica della Lega Lazio nella Capitale. Un evento durante il quale il vicepremier torna ad attaccare Virginia Raggi. “Non occorre uno scienziato per portare via la mondezza, svuotare i cestini, evitare i gabbiani stile avvoltoi. Io ho invitato la gente a votare la Raggi ma ora quando la gente mi vede dice: fate presto “, le parole del leader della Lega.

In mattinata, tra l’altro, la gestione della Capitale era stata attaccata anche da Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo del Carroccio al Senato e alla Camera: “Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci. Migliaia di altri Comuni italiani hanno gli stessi problemi e identici diritti. Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata: chi ha sbagliato paghi!”. In pratica le stesse parole usate già ieri da Salvini per attaccare Raggi. “Invece di parlare di Roma, si occupi della sicurezza. Visti i fatti di cronaca di questi giorni mi sembra di poter dire che non manchi il da farsi. Parla di tutto e in tutte le tv, ma mi sembra che non passi mai ai fatti”, la replica della prima cittadina.

Dopo aver annunciato l’utilizzo della pistola elettrica, Salvini è tornato a commentare l’omicidio del carabiniere Cagnano Varano. “Mi auguro che quello che ha ucciso” il maresciallo dei carabinieri nel foggiano che era “mio coetaneo” passi “il resto dei suoi giorni in galera e lavorando da mattina a sera, troppo comodo stare in carcere guardando la tv”, dice il vicepremier. Che poi ha ribatito l’intenzione di “aumentare le pene per gli spacciatori e ridurre la quantità di cui possono essere in possesso per evitare la galera. Bisogna trasformare da lotta a guerra la battaglia contro gli spacciatori”.

Alla fine della conferenza programmatica della Lega Lazio nella Capitale, il ministro ha commentato anche la questione libica: “La pace viene prima degli interessi economici e degli egoismi nazionali. Questo lo dico a qualche alleato o presunto alleato. Domani inoltro a tutte le autorità una direttiva che ribadisce che le acque italiane, i cieli italiani si varcano se si ha il diritto di farlo”. Salvini ha anche attaccato Fabio Fazio: “”Le regole della par condicio prevedono che da Fazio ci debbano andare i 4 leader: penso che per coerenza e rispetto agli italiani io da Fazio non ci andrò a meno che non si dimezzi lo stipendio”. Attacco replicato a distanza – dal Lingotto a Torino – da Giorgia Meloni: “Fabio Fazio si faccia pagare il suo stipendio da Macron”.

