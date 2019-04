Il presidente del Cosiglio Giuseppe Conte, ricevendo il ‘Premio Donato Menichella’ in Senato, ha annunciato che le norme per rimborsare i risparmiatori truffati dalle banche “consentiranno la liquidazione diretta o comunque rapida degli indennizzi a tutti i risparmiatori. Queste norme – sottolinea Conte – saranno inserite nel ‘decreto crescita‘ che abbiamo approvato salvo intese, ma ora che lo approveremo in via definitiva, vedrete come abbiamo introdotto una soluzione innovativa, ma solida e resistente ai vincoli stringenti che abbiamo a livello europeo”. Poi al termine dell’evento il Presidente Conte prefisse non commentare il voto con il quale ieri il ministro dell’Economia Tria ha detto no all’azione di responsabilità che l’ex banchiere e fondatore della Bluebell, Giuseppe Bivona aveva chiesto per l’attuale management e per i vecchi vertici di Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola.