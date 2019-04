Jean-Claude Juncker ci ha abituato a comportamenti bizzarri e trovate poco ortodosse. Ma quanto accaduto nei giorni scorsi in Rwanda, durante la cerimonia di commemorazione del genocidio che 25 anni fa ha causato quasi un milione di vittime, non ha davvero eguali. Dopo aver acceso la “Luce del ricordo” Juncker ha quasi dato fuoco alla first lady del Rwanda, Jeannette Kagame.