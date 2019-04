Maurizio Pascali, ex collaboratore dell'allora sottosegretaria al Lavoro, nel settembre 2014 l'aveva citata davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Lecce: rivendicava un rapporto di lavoro subordinato. L'annuncio dato dalla stessa senatrice del Pd con un lungo post su Facebook: "Lui condannato anche a pagare le spese legali. Per me è stata una vicenda dolorosa"

Maurizio Pascali non lavorò a nero per Teresa Bellanova. L’ex sottosegretaria al Lavoro e poi viceministra allo Sviluppo Economico ha vinto la causa contro il suo ex collaboratore che nel settembre 2014 l’aveva citata davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Lecce. Ad annunciarlo è la stessa senatrice del Pd con un lungo post su Facebook.

“Una vicenda dolorosa, sul versante dei rapporti umani e professionali per me inconcepibile. A cui ieri, finalmente, la decisione del Tribunale di Lecce, Giudice del Lavoro, ha messo fine, sancendo come le accuse di Maurizio Pascali contro di me fossero del tutto infondate”, scrive Bellanova spiegando che “il ricorso è stato respinto e, lo dico solo a conferma di quanto affermato all’inizio”, Pascali “condannato alle spese di giudizio”.

Tra Bellanova e l’ex collaboratore “mai e dico mai – aggiunge l’ex viceministra – è intercorso lavoro subordinato né tanto meno forme di collaborazione diversa da quella confermata dal giudice e da me sempre sostenuta”. L’esponente dem, che dice di attendere le scuse di testate e giornalisti, chiede che a porgerle siano anche gli esponenti del M5s perché presentarono nei suoi confronti una mozione di sfiducia “strumentale e infamante”. In questi anni, conclude, “ho sempre ritenuto doveroso mantenere il silenzio, come fa chi ha profondo rispetto della magistratura, ecco perché a quanti dal primo momento mi chiedevano di prendere voce ho sempre risposto con un no”.

La vicenda legale risale al 2014, quando Pascali, ex addetto stampa del Pd in Puglia, denunciò di aver lavorato per Bellanova e un altro parlamentare (Salvatore Capone) per oltre tre anni, ricevendo 600 euro netti per lavorare tutto il giorno e “al nero”. Il suo legale spiegò di aver avanzato una richiesta di conciliazione – rifiutata da entrambi i parlamentari – rivendicando un rapporto di lavoro subordinato, con contratto nazionale di categoria e con annessa differenza economica non corrisposta fino a quel momento: tfr, contributi, indennità e straordinario.