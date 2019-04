Battibecco tra l’economista ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti, e il deputato della Lega, Claudio Borghi. I due erano ospiti, insieme a Benedetto Della Vedova (+Europa), Massimiliano Salini (Forza Italia) e Patrizia Toia (Pd), a Una serata per l’Europa, a Milano. Le frecciate sono iniziate quando Borghi ha sostenuto che l’andamento dello spread è relativo a un dato periodo di tempo, e non ha senso compararlo con il differenziale, per esempio, di un anno prima. Il battibecco, poi, è proseguito quando Borghi ha fatto notare che un innalzamento dello spread c’è stato anche con Monti al governo, nel 2012.

Video Youtube/Inriverente