Un incendio ha distrutto i boschi la collina di Cogoleto, comune ad ovest di Genova. Le fiamme, spinte dalle raffiche di forte vento delle ultime ore, si sono propagate dalle alture fino alle case sotto la collina e alla via Aurelia, arteria ligure fondamentale che costeggia il mare. Diversi abitanti sono stati evacuati a scopo precauzionale e accolti nei locali della scuola Don Milani, considerato che il sindaco Maurizio Cavelli ne ha ordinato la chiusura. Secondo il primo cittadino, la situazione è in miglioramento anche se due case sono state completamente distrutte dalle fiamme. L’ipotesi è che si tratti di un incendio doloso, come ha fatto sapere l governatore della Liguria Giovanni Toti: “Bisogna pensare a pene assai severe per chi con le sue azioni mette a rischio la nostra natura, le nostre proprietà e soprattutto le vite umane. Spero che il rogo non sia stato doloso, ma temo che lo sia“.

Il fuoco è stato domato nelle zone basse del paese mentre in altura continuano i roghi. Alle prime luci dell’alba sono entrati in azione i Canadair ed è stato necessario chiudere il tratto autostradale della A10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze, con alcune autovetture che sono rimaste bloccate all’uscita dalla galleria, solo a poche decine di metri dalle fiamme. In mattinata la carreggiata è stata poi riaperta, ma solo in direzione Savona.

L’incendio è divampato intorno alle 23 di lunedì sera: un grosso fronte di fuoco è divampato dalle alture tra la località Maxetti e il quartiere di Capieso, per giungere a lambire due quartieri oltre ad alcune case che si trovano nel bosco. Le raffiche di vento, che in riviera hanno toccato i 100 km all’ora, hanno poi contribuito ad alimentare le fiamme. Intanto un rapporto della Coldiretti sottolinea che da inizio anno c’è stato un incendio al giorno. “A pesare è la mancanza di precipitazioni. Per ricostituire i boschi andati in fiamme ci vorranno almeno 15 anni.”