Per la prima volta ha ammesso i quattro omicidi per cui è stato condannato. Dopo quasi 40 anni di latitanza e a due mesi dall’arresto in Bolivia, Cesare Battisti si è riconosciuto colpevole davanti al procuratore aggiunto di Milano, Alberto Nobili. “È stata una guerra giusta, ma ora chiedo scusa alle vittime”, ha detto l’ex l’ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo. “L’ammissione di Battisti fa giustizia di tante polemiche che ci sono state in questi anni, rende onore alle forze dell’ordine e alla magistratura di Milano e fa chiarezza su un gruppo, i Pac, che ha agito dalla fine degli anni ’70 in modo efferato”, ha detto il procuratore capo Francesco Greco, che ha reso nota l’ammissione fatta dall’ex terrorista.

“Le sentenze sui Pac sono vere” – “Ha ammesso tutti gli addebiti, ossia i quattro omicidi, tra cui due di cui è stato esecutore”, ha spiegato il capo degli inquirenti lombardi. “È un riconoscimento importantissimo al lavoro dei magistrati, una sorta di onore delle armi per chi lo ha inquisito”, ha commentato l’aggiunto Nobili, responsabile del pool antiterrorismo della procura di Milano. E in effetti quella di Battisti è praticamente una confessione, seppur senza alcuna chiamata in correità. “Io parlo delle mie responsabilità, non farò i nomi di nessuno”, ha detto l’ex primula rossa ammettendo che tutto quelle che ricostruito nelle sentenze definitive sui Pac – e cioè “i quattro omicidi, i tre ferimenti e una marea di rapine e furti per autofinanziamento, corrisponde al vero”.

“Nessuna copertura durante la latitanza” – “Mi rendo conto del male che ho fatto e mi viene da chiedere scusa ai familiari delle vittime”, è un altro passaggio delle dichiarazioni rese nel fine settimana a a Nobili, che spiega come il terrorista provi “un forte imbarazzo e si è reso conto di aver contribuito a creare un’immagine di se assolutamente negativa per il suo modo beffardo con cui si è proposto nelle interviste”, ha detto Nobili. Ricercato per 37 anni, il latitante ha anche sostenuto di non aver avuto “alcuna copertura”. “Battisti – ha spiegato Nobili – si è avvalso delle sue dichiarazioni di innocenza per avere aiuti da organizzazioni di estrema sinistra sia in Francia che in Brasile. In tutti questi anni ha anche lavorato parecchio, ha scritto 4 libri e molto articoli e in Francia ha lavorato per una tv”.

“Terrorismo ha ucciso il ’68” – Ma non solo. Perché oltre a riconosce gli omicidi commessi, Battisti si è lasciato andare anche a considerazioni storiche sulle colpe del terrorismo. “Il movimento culturale, politico e sociale che é nato nel ’68 è stato stroncato dalla lotta armata. Gli anni di piombo hanno sepolto la spinta culturale che era nata nel ’68. Abbiamo stroncato il movimento che avrebbe potuto portare l’Italia a livelli di progresso”, ha detto l’ex terrorista. Battisti è difeso dall’avvocato Davide Steccanella e ha fatto le sue dichiarazioni nel fine settimana nel carcere di Oristano dov’è detenuto dal gennaio scorso.

Figlio vittima: “Spero non voglia indulgenza dei giudici” – L’ammissione da parte di Battisti degli omicidi commessi “è un passo avanti, una conferma della sua colpa“, dice Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala ucciso dai Pac il 16 febbraio 1979. “Spero che non ammetta gli omicidi per altri motivi – aggiunge – magari per ottenere una indulgenza dai giudici che non merita. È giusto che sconti per intero la sua pena .In fondo sono solo pochi mesi che si trova in galera”. Il figlio del macellaio non nasconde di essere stato preso in contropiede dalle ammissioni fatte da Battisti: “lo confesso – conclude – non mi aspettavo che ammettesse tutto”.