Era in un bar a Gioia del Colle, in provincia di Bari, quando ha bevuto un succo di frutta e poco dopo si è sentito male. Al suo interno era contenuta una sostanza caustica che ha causato a un bimbo di 5 anni lesioni a stomaco ed esofago. Il piccolo è stato prima portato al pronto soccorso di Acquaviva delle Fonti poi ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Non è ancora chiaro quale sostanza, probabilmente un acido, fosse contenuta nella bevanda. Dalla direzione sanitaria dell’ospedale fanno sapere che il bambino non è in pericolo di vita ed è attualmente in osservazione. Sulla vicenda sono stati avviati anche accertamenti da parte dei carabinieri, coordinati dal pm della Procura di Bari Baldo Pisani, che dovranno stabilire l’esatta dinamica dei fatti ed individuare le eventuali responsabilità.