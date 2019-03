“Ci dobbiamo occupare di più di sicurezza interna. Siamo andati vicino a una strage, la cosa ci preoccupa enormemente. Abbiamo ottenuti grandi risultati dal punto di vista dell’immigrazione, ma basta creare casi nazionali su ogni singolo barcone”. Così Danilo Toninelli sull’autista arrestato, fermato in passato per guida in stato di ebbrezza: “Non sono un magistrato e non ho scritto le regole interne dell’azienda, so che c’è un senso di responsabilità che viene prima delle leggi. Quello del controllo. Inaccettabile che una società non faccia controlli sulle patenti degli autisti. Lo Stato farà di tutto per migliorare, ma lo devono fare anche gli altri”.