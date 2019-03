De Vito è stato arrestato nell’ambito di una operazione che ha portato ad altri tre arresti e una misura interdittiva nei confronti di due imprenditori. Nel mirino anche la costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Trastevere e la riqualificazione dell’area degli ex Mercati generali di Roma Ostiense

Favori e soldi per “oliare” i provvedimenti amministrativi sulla costruzione dello stadio della Roma e altri importanti progetti immobiliari, come un albergo vicino alla ex stazione ferroviaria di Trastevere e la riqualificazione dell’area degli ex Mercati generali di Ostiense. Corruzione, insomma: con questa accusa è stato arrestato il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito (M5s) coinvolto in un’inchiesta nata da quella sul progetto del nuovo impianto del club giallorosso in cui sono coinvolti il costruttore Luca Parnasi e l’avvocato Luca Lanzalone, prima consulente dei Comuni di Livorno e Roma e poi presidente dell’Acea.

Ma le contestazioni del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo – che coordina l’indagine dei carabinieri insieme ai sostituti Barbara Zuin e Luigia Spinelli – non si limitano allo stadio della Roma. Stando alla ricostruzione dell’accusa, l’inchiesta ha permesso di far luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l’intermediazione di un avvocato Camillo Mezzacapo, anche lui finito in carcere, e a quella di Gianluca Bardelli e dell’architetto Fortunato Pititto, entrambi ai domiciliari.

Tra gli 11 indagati risultano figurano anche i vertici del gruppo Toti, i fratelli Claudio e Pierluigi, nonché l’immobiliarista Giuseppe Statuto, a capo dell’omonimo gruppo imprenditoriale. Per quest’ultimo e Toti è stata disposta la misura interdittiva dallo svolgere funzioni imprenditoriali. Indagate a piede libero anche l’avvocato Virginia Vecchiarelli e Sara Scarpari, amministratore della società Mdl srl (riconducibile a De Vito e Mezzacapo).

In questo momento, in due stralci diversi, per l’inchiesta sullo stadio ci sono 28 persone già a processo: tra loro, oltre a Parnasi e Lanzalone, anche esponenti del Pd e di Forza Italia. De Vito (leggi il profilo) è stato il primo candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle a Roma nelle elezioni del 2013, vinte poi da Ignazio Marino. Nel 2016, risultò secondo a Virginia Raggi alle primarie online del M5S e si impose poi come il consigliere più votato con 6.451 preferenze conquistando la presidenza dell’assemblea capitolina. Avvocato, grillino della prima ora, fa parte dell’ala ortodossa del Movimento, da sempre vicino alle posizioni della ex deputata ora in consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi.