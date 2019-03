“La diffusione di alcune motivazioni può creare il rischio di un messaggio culturale sbagliato. Non c’è spazio per il delitto d’onore. Non possiamo permetterci che un dubbio o un sospetto di questo tipo serpeggi nella società italiana”. A dirlo, in conferenza stampa alla Camera dove ha presentato un pacchetto contro la violenza di genere, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.