Il ministro della Giustizia, intervistato da Repubblica, ha annunciato l'intervento voluto dal Movimento 5 stelle e che sarà presentato in Parlamento nelle prossime ore. Quindi ha parlato del convegno di Verona, la manifestazione organizzata da antiabortisti e associazioni contro i diritti Lgbtq: "In un momento come questo invece le istituzioni e gli uomini delle istituzioni devono dare un segnale completamente diverso"

“Per stare dalla parte delle donne non servono le parole, ma i fatti”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Repubblica, ha annunciato una nuova serie di norme volute dal Movimento 5 stelle e che saranno presentate nel primo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in Parlamento. “In questi giorni è in discussione in Parlamento il cosiddetto codice rosso, scritto a quattro mani con Giulia Bongiorno. Ma adesso il M5s aggiungerà un pacchetto di poche norme, tra cui l’aumento di pena per il reato di violenza sessuale. Anziché 5-10 anni passiamo a 6-12. Altri aumenti sono previsti per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking in modo, nei casi gravi, di dare termini più lunghi per le fasi cautelari e quindi proteggere la vittima”.

Sul femminicidio, “già al Senato si sta votando una stretta sul rito abbreviato che, vietandolo per i reati puniti con l’ergastolo come l’omicidio, impedirebbe lo sconto di un terzo della pena. Ma stiamo riflettendo anche sul meccanismo delle attenuanti che rischiano, in questa emergenza sociale, di far rientrare il delitto d’onore”, ha aggiunto. Il riferimento è alle polemiche degli ultimi giorni su alcune sentenze per femminicidio con pena attenuata. Sul merito si era espresso anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dichiarando in un post su Facebook che “nessuna reazione emotiva o sentimento può giustificare o attenuare la gravità di un femminicidio”. Con la Lega, “sul codice rosso e sul divieto dell’abbreviato c’è totale sintonia, come e sull’importanza di tutelare le donne”, ha assicurato il ministro del M5s.

Bonafede è anche intervenuto sul convegno di Verona sulla famiglia, manifestazione sostenuta da associazioni antiabortiste e contro i diritti Lgbtq. All’evento parteciperanno vari esponenti della Lega, tra cui il vicepremier e i ministri Bussetti e Fontana. “Ognuno organizza i convegni che vuole”, ha detto Bonafede. “Chiaramente io, in un convegno di quel tipo, non andrei mai, perché considerando alcuni ospiti mi pare che le lancette dell’orologio sulla concezione della donna vengono spostate indietro di qualche secolo. E in un momento come questo invece le istituzioni e gli uomini delle istituzioni devono dare un segnale completamente diverso”.