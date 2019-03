“Noi del M5s stiamo facendo un gruppo europeo che non sarà né di destra, né di sinistra. Un gruppo che parla di democrazia diretta, di più diritti sociali, di più lavoro, di più impresa in Europa“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7), rispondendo a una domanda dell’editorialista de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, circa le alleanze future del M5s in vista delle prossime Europee.

Padellaro, che menziona l’inciampo dell’incontro di Di Maio e di Di Battista con Christophe Chalençon, noto per essere il leader dell’ala più dura dei gilet gialli, osserva: “Una forza importante come la vostra, prima di andare a scegliersi gli “ospiti” o invitare qualcuno a fare alleanze, non dovrebbe informarsi su chi sono costoro? Lo chiedo anche alla luce di questi partiti coi quali state stringendo alleanze. Credo che sia opportuna un po’ più di prudenza, proprio per il peso che avete in Italia e in Europa“.

Il ministro del Lavoro si difende: “Lei crede veramente che, se passa uno per strada, gli chiedo se vuole fare il mio alleato in Europa? Io non sto facendo il nuovo gruppo europeo con la lista dei gilet gialli“.

Poi spiega la vicenda relativa all’incontro con Chalençon e aggiunge: “Si potrà dire che sono gruppi minori quelli con cui intendiamo allearci. Ma noi siamo stati per anni uno dei gruppi minori, poi siamo andati al governo. Io so che se ci crediamo, l’obiettivo si può raggiungere anche in Europa”.

Padellaro ribadisce: “Io sto cercando di dare più forza al vostro profilo di governo, dimenticando che l’opposizione, risalente ai tempi in cui eravate un gruppo minore, è alle spalle. E quindi, attenzione ai compagni di strada. Informatevi prima“.