Il neo eletto segretario del PD, Nicola Zingaretti, ospite di Che Tempo che Fa (Rai1) di Fabio Fazio parla anche di possibili alleanze e dichiara “Facciamo delle alleanze 2.0 per mandare a casa la peggiore destra della storia del dopoguerra italiano – afferma Zingaretti che continua poi – L’odio non crea lavoro – e ancora – Noi abbiamo totalmente sottovalutato quanto le democrazie non possono sopravvivere con diseguaglianze così devastanti. L’antipolitica non risolve ma interpreta questo malessere.

Su Salvini afferma: “Lo si combatte dimostrando che la sua proposta per l’Italia non produce ricchezza e dovremo farlo noi e non produce giustizia e dovremmo farlo noi – e sull’elettorato dei 5 Stelle e della Lega ha chiarito – Io parlo tutti i giorni di quelli che hanno votato movimento e lega io ho grandissimo rispetto per loro non penso che coloro che non ci votano abbiamo sbagliato loro, Il problema è stato nostro” Ma sottolinea ‘elettorato’ mentre afferma che “Non credo si possa creare alleanza con Movimento primo perché è totalmente complice dello sfascio che stiamo vedendo in questo paese poi credo che dopo questo governo parlamentare che sta portando l’Italia al fallimento il Paese deve tornare a dare la parola ai cittadini. Oggi c’è un nuovo segretario eletto con il 70% con un’identità inclusiva per cambiare e unire che si candida io penso credibilmente a riproporre un bipolarismo nuovo tra il centrodestra e il centrosinistra che non c’è ma che voglio ricostruire insieme a tanti altri e non da solo come ho fatto negli ultimi 10 anni della mia vita come ho fatto vincendo sempre le elezioni”