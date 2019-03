“Il voto sulla blockchain sarà sicuramente inserito nella piattaforma Rousseau non appena lo avremmo costruito e finalizzato”. Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente e fondatore dell’associazione Rousseau, a margine della kermesse milanese, a Palazzo delle Stelline. “Oggi – spiega Casaleggio – siamo qui anche per condividere un primo passo che è stato fatto in questa direzione”. Questo, sottolinea, è “un nuovo modo di gestire una parte di software e di un nuovo diritto che oggi sta emergendo di voto online”.

Ai cronisti che gli chiedono se renderà il voto più sicuro a livello di hackeraggio, Casaleggio assicura: “Dal punto di vista della gestione del dato è blindato, proprio per la tecnologia della blockchain che non permette nessuna modifica, neanche successiva, dei dati che vengono inseriti in blockchain”. Ma “soprattutto è un permettere la certificazione distribuita, che è un nuovo modo di gestire il dato che fino ad oggi non era possibile fare”.