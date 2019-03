Un poliziotto è rimasto ferito durante l’afflusso di tifosi allo stadio Olimpico per il derby Lazio-Roma. Durante i momenti di tensione, fra lanci di petardi e bombe carta”bullonate”, un agente che si trovava su lungotevere Maresciallo Diaz è stato colpito da un sasso alla testa. Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale Santo Spirito per essere medicato con alcuni punti di sutura. L’ultra che ha ferito l’agente inoltre è stato ripreso da un video della Polizia e poi da quello dello stadio. Identificato, è stato sottoposto alla misura del Daspo per 4 anni. Il questore di Roma, Carmine Esposito, ha poi emesso i Daspo contro altri due tifosi ritenuti tra i responsabili degli incidenti.