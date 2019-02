Due persone sono rimaste ferite questa mattina a Roma, colpite da un albero caduto in viale Mazzini. L’albero, un pino marittimo alto 30 metri, è precipitato all’altezza del civico 103, davanti alla sede della Corte dei conti, colpendo tre auto.

Come riporta Il Messaggero, i due feriti, di cui uno in modo grave, sono un passante e una persona all’interno di un’auto: sono stati trasportati dal 118 in codice rosso all’ospedale Santo Spirito e al Policlinico Umberto I. “È venuto giù all’improvviso. Mi sono salvato per miracolo”, ha raccontato all’Adnkronos un testimone che ha assistito alla caduta del pino.

Sul posto vigili del fuoco e polizia. Nella zona sarebbero stati segnalati altri alberi pericolanti. Nel fine settimana sono stati centinaia gli interventi per alberi caduti nella Capitale, colpita, come gran parte del Centro-Sud, dal maltempo. Sono invece regolarmente aperte le scuole.