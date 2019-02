Il presidente e il direttore generale dell’Ente nazionale previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi) sono stati arrestati martedì mattina dalla Guardia di Finanza di Roma con l’accusa di aver incassato tangenti. In manette sono finiti anche un imprenditore, un avvocato e un commercialista che, secondo l’accusa, avrebbero pagato numerose mazzette in cambio di incarichi di consulenza conferiti loro dalle società di gestione dei fondi ove l’Ente previdenziale ha investito, ruoli che hanno fruttato compensi professionali per circa 50 milioni dal 2012.

Le indagini sono partite da un’analisi finanziaria antiriciclaggio dei finanzieri. Insieme agli arresti, sono in corso, su tutto il territorio nazionale, anche diverse perquisizioni in vari studi professionali e aziende interessati dalla vicenda. I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria stanno procedendo, parallelamente, al sequestro di somme di denaro, beni mobili e immobili per un importo di circa 350mila euro, pari all’importo dei fatti corruttivi finora accertati.