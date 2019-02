Percosse, umiliazioni, botte. Le telecamere nascoste dei Carabinieri di Vergato, in provincia di Bologna, hanno registrato i maltrattamenti subiti da alcuni anziani ospiti nella casa famiglia di San Benedetto Val di Sambro. Quattro le misure cautelari emesse dal gip: il titolare, un 52enne bolognese, è finito in carcere anche con l‘accusa di violenza sessuale per due episodi ai danni di un’anziana, mentre altre tre persone (la moglie e due operatrici sanitarie) sono agli arresti domiciliari. La struttura è stata sequestrata.