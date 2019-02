Il titolare dell’Interno reagisce alle dichiarazioni 'off' di uno dei leader dei 'gilet giallì, Christophe Chalençon, che in un fuorionda a margine di un’intervista alla trasmissione "Piazza Pulita", ha affermato: "Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo"

Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner reagisce alle dichiarazioni ‘off’ di uno dei leader dei ‘gilet giallì, Christophe Chalençon, che in un fuorionda a margine di un’intervista alla trasmissione Piazza Pulita, ha affermato: “Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo. Oggi è tutto calmo ma siamo sull’orlo della guerra civile”. “Dunque, uno dei leader dei gilet gialli ci annuncia un colpo di stato militare…E’ una commedia all’italiana o solo un nuovo delirio personale?”, reagisce il ministro su Twitter.

“Lo so che rischio molto”, aveva detto Chalençon, che recentemente ha incontrato Luigi di Maio e Alessandro di Battista. “Posso prendermi una pallottola in testa in qualsiasi momento. Ma me ne fotto. Resto fermo nelle mie convinzioni. Siamo arrivati a un tale livello di scontro, oggi, che se mi colpiscono cade anche Macron. Perché il popolo irrompe nell’Eliseo e distrugge tutto. Lui, sua moglie e tutta la cricca. Siamo in tanti così. Abbiamo delle persone, dei paramilitari, pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo. Oggi è tutto calmo ma siamo sull’orlo della guerra civile. Quindi si trovino delle soluzioni politiche molto rapidamente, perché dietro ci sono delle persone pronte a intervenire da ovunque”.

Una reazione a queste parole è arrivata anche da un altro esponente del governo francese, Julien Denormandie, ministro incaricato per la città e gli alloggi, che su CNews ha criticato le “persone che non hanno alcun rispetto della democrazia” e auspicato che – viste le minacce verso il capo dello Stato – ci sarà un seguito giudiziario.