Maxi rissa tra tifosi in serata nel rione Monti, nel pieno centro di Roma. Cinque le persone soccorse e trasportate in ospedale con ferite d’arma da taglio. Si tratta di quattro spagnoli, tifosi del Siviglia, e di un americano. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Oggi allo stadio Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio-Siviglia. Secondo le prime indagini della Digos che sta raccogliendo testimonianze e video delle telecamere di sorveglianza, gli scontri sarebbero partiti da un litigio in un pub degenerato poi in rissa. Un gruppo di tifosi, da una prima ricostruzione laziali, che si sono dati all’inseguimento di supporter del Siviglia, in visita nella capitale per assistere alla partita di questa sera all’Olimpico