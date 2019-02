“Siamo qui perché vogliamo delle risposte”. A dirlo alcuni pastori sardi scesi in piazza oggi a Montecitorio, alla manifestazione Coldiretti, per protestare contro il prezzo fissato per il latte di pecora. “Il prezzo giusto deve essere almeno un euro al litro” aggiungono. “In Sardegna – ha detto Battista Cualbu, pastore e presidente di Coldiretti Sardegna – stiamo vivendo una situazione drammatica. Non avremmo mai voluto fare atti estremi. La protesta nasce dal cuore e a volte bisogna arrivare a gesti forti per sensibilizzare tutti. In molti il latte lo stanno danno in beneficenza. Per stare con i pastori bisogna farlo con i fatti comprando i nostri prodotti e non facendo attrarsi dai bassi prezzi e da prodotti che magari vengono da fuori”. Cualbu ha poi ricordato: “Ieri abbiamo incontrato il ministro in Sardegna che ha proposto un tavolo per il 21. Ben vengano i tavoli, ma servono risposte concrete. Facciamo un appello a tutta la politica. Non possono venire a fare vetrina politica in Sardegna. Servono risposte. Vogliamo atti concreti dalla politica. Sono a rischio le nostre aziende e dei nostri figli”