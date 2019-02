La polizia australiana ha sparato ad un uomo armato di coltello nell’aeroporto di Brisbane. Secondo quanto riferisce l’emittente australiana Abc, alcuni testimoni hanno visto un uomo camminare trasportando quella che a prima vista sembrava una bomba, una scatola di metallo con cavi scoperti. Poi, sempre secondo le testimonianze, il sospetto attentatore ha tirato fuori un coltello e ha minacciato di usare esplosivi.

La polizia, che ha fatto evacuare l’aeroporto internazionale, riferisce che l’incidente “è stato contenuto” e l’uomo arrestato. Non ci sono feriti, ma anche i treni sono stati fermati per l’allarme. Altri testimoni, come riporta il quotidiano Perth Now, hanno riferito di aver visto un “anziano” estrarre un coltello da un sacchetto e cercare di pugnalare la moglie in un apparente litigio familiare.