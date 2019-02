La prima volta, in casa, a due anni da un mondiale vissuto da organizzatore. Il Qatar ha battuto per 3-1 il più quotato Giappone e ha conquistato la prima Coppa d’Asia della sua storia davanti al pubblico dello Zayed Sports City Stadium. Il torneo torna così in Medio Oriente (l’ultima nazionale a vincere la competizione fu l’Iraq nel 2007), dopo che le precedenti due edizioni erano state vinte dall’Australia e dallo stesso Giappone. Nella finale giocata ad Abu Dhabi, la nazionale guidata dallo spagnolo Felix Sanchez si è portata in vantaggio al 12′ con Almoez con una spettacolare rovesciata. Al 27′ il raddoppio a firma di Hatim con un bel sinistro a giro dalla distanza. Il Giappone ha accorciato le distanze al 69′ con Minamino (primo gol subito dal Qatar in tutto il torneo) ma all’82′ l’arbitro ha visto un mani di Yoshida e dal dischetto Afif ha siglato il 3-1 che ha portato il Qatar sul tetto d’Asia.