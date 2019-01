Messaggio perfido sul social network da parte dei sostenitori ciociari, che rispondono alle parole polemiche di Aurelio De Laurentiis, che il 21 gennaio aveva detto al New York Times: "Se club come il Frosinone non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa"

Una vendetta perfida da parte dei tifosi del Frosinone. Con un tweet che ha riscosso subito un grande successo, il fan club della squadra di calcio ciociara ha ironizzato sull’uscita dalla Coppa Italia del Napoli, sconfitto 2-0 ed eliminato a San Siro dal Milan martedì sera: “Da adesso c’è una squadra che è fuori dallo scudetto, fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia. Se non possono competere, dovrebbero fargli pagare una multa”. Questo le parole apparse sul profilo Frosinone Calcio OFC, che riprendono quelle pronunciate dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis nei confronti del Frosinone.

In un’intervista rilasciata al New York Times e pubblicata il 21 gennaio, infatti, il presidente degli azzurri aveva detto: “Se club come il Frosinone non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa. Non dovrebbero ricevere denaro per il fallimento. Promozioni e retrocessioni sono la più grande idiozia nel calcio”. Una reazione, quella dell’account ciociaro, che ha fatto sorridere la rete, come dimostrano le migliaia di like e di retweet.