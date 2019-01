“Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone e fai in modo che attracchino in un porto italiano”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, lo scrittore Roberto Saviano al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in riferimento ai 49 migranti a bordo della Sea Watch 3 e della Sea Eye. “Stai mentendo, e lo sai – continua Saviano – in questi giorni i migranti continuano a sbarcare. Non è vero che i porti sono chiusi”.

Video Facebook/Roberto Saviano