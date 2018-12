Con un giorno e mezzo di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, in commissione Bilancio del Senato è cominciato l’esame del testo della manovra presentata dal governo Conte. Un primo rinvio lunedì, poi la seduta prevista questa mattina alle 9.30 nuovamente posticipata alle ore 12 e infine cominciata intorno alle 13. Di qui la protesta delle opposizioni che, al termine di una lunga riunione dei capigruppo con il presidente Daniele Pesco, hanno chiesto un intervento del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Facciamo tutti il tifo per il nostro Paese ma è indispensabile che il ministro venga a dirci a che punto è la trattativa”, ha spiegato il democratico Antonio Misiani. A rincarare la dose il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci: “Chiediamo che il presidente Giuseppe Conte venga subito in Aula a spiegare le ragioni di questo intollerabile ritardo. Se ignorerà ancora una volta il Senato, siamo pronti a mettere in pratica la più estrema delle proteste: occuperemo l’Aula“.

I ritardi erano dovuti al fatto che il governo non aveva ancora i pareri sulle proposte di modifica parlamentare, mentre nel frattempo sono “ore decisive”, come ha detto lo stesso Luigi Di Maio, nella trattativa tra Roma e Bruxelles per scongiurare la procedura d’infrazione. La commissione ha aperto formalmente la seduta mentre è in arrivo di un pacchetto di 19 emendamenti del governo alla manovra. Le proposte di modifica vanno da una serie di proroghe all’accelerazione dei pagamenti dei debiti della Pa. I relatori alla manovra, Paolo Tosato (Lega) e Gianmauro Dell’Olio (M5S), hanno intanto depositato un altro pacchetto di 20 emendamenti. La seduta è stata poi sospesa poco dopo: il presidente Pesco ha spiegato che alla ripresa, alle 15, conta di avere una risposta alla richiesta delle opposizioni di avere spiegazioni direttamente dal ministro dell’Economia.

“È un appello che rivolgiamo anche agli altri gruppi di opposizione”, continua Marcucci riferendosi all’occupazione del Senato. Il capogruppo Pd sostiene sia stato “ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di bilancio”. “L’incapacità di questa maggioranza – continua – ci ha trascinati in piena emergenza democratica“. “Tria, come è già accaduto in commissione Bilancio alla Camera una decina di giorni fa, potrebbe chiarire a che punto è la trattativa tra Roma e Bruxelles, i cui contorni continuano ad essere poco chiari”, aggiunge il senatore Misiani.

“Siamo arrivati al 18 dicembre e per la prima volta nella storia della Repubblica non abbiamo ancora il testo della legge di bilancio, né tantomeno notizie sulla trattativa con l’Europa dopo i correttivi seguiti alla minaccia di procedura d’infrazione”, dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia. Che poi si unisce alla richiesta di Marcucci: “Conte, già autoproclamato avvocato difensore degli italiani, si presenti al più presto nell’Aula del senato per fare luce sul vergognoso, drammatico e costoso mistero della Manovra Perduta“.