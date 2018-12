“Meglio tardi che mai, ora mi auguro che alle parole seguano le azioni” così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato la decisione del ministro Danilo Toninelli di sbloccare i lavori per il Terzo Valico che collegherà Genova a Tortona. “Ho letto una serie di modifiche che il ministro vorrebbe apportare al progetto, non ne colgo molto il senso ma ben venga tutto quello che potrà migliorare l’opera, l’essenziale ora è andare avanti sbloccando il quinto lotto, ancora fermo nella penna del ministro, visto che le aziende che si occupano della costruzione del Terzo Valico hanno detto che allo sblocco di quel lotto avrebbero assunto centinaia di lavoratori in più per accelerare i lavori. Mi auguro che questo sblocco già contenga il sesto lotto nella prossima legge di stabilità di mesi ne abbiamo persi a sufficienza”.