L'incendio è divampato verso l'una di notte a Sarnano. L'uomo è stato portato in ospedale. Niente da fare invece per la moglie e il figlio. Da chiarire del cause del rogo

Madre e figlio sono morti e due soccorritori sono rimasti intossicati nell’incendio divampato nella notte in un’abitazione di due piani a Sarnano, comune di circa tremila persone in provincia di Macerata. Intervenuti verso l’una, i carabinieri e i vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Ascoli sono riusciti a salvare un uomo disabile, compagno e padre delle vittime, che adesso è ricoverato in ospedale. La donna è stata ritrovata all’interno di un ripostiglio mentre il figlio della coppia, anche lui disabile, è deceduto poco dopo essere stato portato fuori dalla casa. Ancora da accertare le cause dell’incendio, ma secondo le prime informazioni si ritiene che non sia di origine dolosa.