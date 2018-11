Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita in provincia di Bari poco prima delle 14. L’epicentro è stato registrato dagli strumenti dell’Ingv a 5 km a nord est di Altamura.

Il sisma è stato nitidamente avvertito anche a Matera e in altri comuni della provincia, confinante con il Barese. Nella Città dei Sassi in molti sono scesi per strada e sono numerose le telefonate fatte ai Vigili del Fuoco. Al momento non sono segnalati danni a persone o a cose.