L’uomo viveva in condizioni di degrado con la figlia di 57 anni, ora si trova in stato di fermo

Dario Cellino, novantenne ex commerciante di Portacomaro d’Asti, ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco ad un perito tecnico che era stato incaricato dal Tribunale di valutare la sua abitazione per un eventuale pignoramento. La vittima è stata colpita al petto da almeno due proiettili sparati dall’anziano: trasportato d’urgenza in ospedale, è morto. Il 91enne si è poi barricato in casa minacciando chiunque cercasse di avvicinarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Croce Verde: al loro arrivo l’uomo ha esploso altri colpi prima di arrendersi ai militari. L’uomo viveva in condizioni di degrado con la figlia di 57 anni, ora si trova in stato di fermo.