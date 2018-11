È morto Tiberio Barchielli, fotografo dei governi Renzi e Gentiloni. Il professionista è deceduto a Firenze, dopo una breve malattia. “Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio bene”, ha scritto sui social l’ex leader del Pd.

Barchielli, 60 anni, era nato a Rignano d’Arno, in provincia di Firenze. Era giornalista pubblicista e come fotografo si era formato nel capoluogo toscano. Fu proprio Matteo Renzi, quando divenne presidente del Consiglio, a portarlo a Palazzo Chigi. Vicina alla famiglia di Barchielli anche l’associazione stampa Toscana, in particolare il gruppo fotoreporter.