Le immagini si riferiscono a Lercara Friddi, nel Palermitano, il video mostra il fiume Platani che esonda fino ad occupare la carreggiata della statale.

“Rimanete a casa“. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ai suoi concittadini dopo l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l’intera provincia. La pioggia battente ha causato allagamenti e frane e le previsioni meteo non fanno ben sperare per le prossime ore. Da qui l’invito di Firetto ai cittadini a restare nelle proprie abitazioni e a non utilizzare i mezzi se “non per urgenze e necessità improrogabili”, limitando così gli spostamenti.

Da evitare anche la sosta in prossimità di alberi, pali della pubblica illuminazione e in locali interrati e seminterrati. I tecnici della Protezione civile comunale, intanto, monitorano costantemente l’evolversi della situazione. Nelle ultime ore sono stati registrati danni in via Garibaldi per il crollo di un masso di calcarenite per cui la strada è interdetta al traffico in attesa di ulteriori sopralluoghi e verifiche alla parete calcarenitica. A causa del forte vento, inoltre, si sono stati abbattuti alcuni alberi in viale della Vittoria, in viale Sicilia e al Villaggio Mosè. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune, i vigili urbani e i vigili del fuoco.