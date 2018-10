Non aveva i soldi per partorire in una clinica. E così l’ha fatto per strada. È successo a una giovane venezuelana che ieri ha dato alla luce al suo bambino su un marciapiede della centrale Avenida Universidad de Caracas, fra le grida dei passanti che cercavano di aiutarla e le chiedevano di “respirare profondamente”.

A postare le immagini su Twitter è stato il giornalista di opposizione Carlos Julio Rojas, il primo cronista ad essere stato incarcerato per due mesi in una prigione militare. Lui ha confermato che è stata la stessa partoriente a dire di non aver potuto essere stata ammessa in una clinica, perché non aveva abbastanza denaro per coprire le spese. Poco dopo sul posto, ha segnalato Rojas, è arrivata una volante della polizia che ha prelevato la giovane e l’ha portata in un centro medico. Tanti i giornali di tutto il mondo che hanno ripreso la notizia.