Una donna bloccata nella propria auto, sommersa dall’acqua, salvata da tre cittadini. L’episodio è avvenuto il pomeriggio di lunedì 22 ottobre a Francavilla al Mare (Chieti), in via Pola, nel sottopasso che porta allo stadio cittadino. Il maltempo, che ha colpito senza sosta Pescara e Francavilla, ha causato diversi disagi. In particolare, la chiusura di gallerie.

Il primo a tuffarsi per liberare la donna è stato Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero. “Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Stavo andando a prendere mio figlio a scuola, quando prima del sottopassaggio l’auto che mi precedeva si è fermata e il conducente mi ha urlato ‘c’è una macchina lì sotto’. Non mi sento un eroe”. Stando alla ricostruzione, l’uomo ha colpito il vetro dello sportello con una gomitata e ha aperto la portiera. Poi, come si vede dalle immagini, ha portato via la donna aiutato da altre due persone.