Al convegno Ugl Crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni, insieme a Marine Le Pen, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, deride il presidente francese, Emmanuel Macron, e Roberto Saviano: “Il loro incontro? Spero non abbiano fatto un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente…”. Saviano, nel frattempo, a Nancy, ha ricevuto la medaglia d’oro della città. “In nome della libertà e dell’eguaglianza il ministro dell’Interno ci ha invitato a ricevere Saviano e possibilmente tenerlo qui con noi. Lo avremmo fatto volentieri ma sono sicuro che la sua lotta lo poterà nuovamente in Italia” ha affermato il vicesindaco ed ex giudice antiterrorismo, Gilbert Thiel.