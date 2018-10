In migliaia sfilano a Genova per chiedere di “liberare la Valpolcevera” e invitano il sindaco e neocommissario Marco Bucci a “riaprire le strade” perché la città è tagliata in due dopo il crollo del Ponte Morandi, con notevoli ripercussioni sull’economia della zona. “Liberate la Valpolcevera”, è lo slogan scelto dai commercianti, messi in ginocchio dopo il cedimento del viadotto, per la prima manifestazione finalizzata a chiedere interventi così da far riprendere la ‘vita’ nei quartieri più vicini alla ‘zona rossa’. In molti casi, denunciano, si è registrato un calo degli incassi del 50 per cento.



video di Pietro Barabino

Alla manifestazione – che ha coinvolto 1-2mila persone – partecipa anche una delegazione di sfollati. I commercianti e chi ha dovuto lasciare la propria casa hanno raggiunto il centro di Genova con tappe davanti alla Regione e alla prefettura dopo essersi radunati in piazza Caricamento, al Porto Antico. Hanno scelto un giorno non casuale, quello della visita del ministro Danilo Toninelli, in città assieme alla commissaria europea Violeta Bulc: “È un decreto che sarà migliorato ma che invito a non contestare perché è scritto con il cuore e con la testa per Genova e consentirà al commissario Bucci di poter lavorare bene”, ha detto il titolare delle Infrastrutture. E, apprezzando la promessa della Bulc di sostegno europeo, ha aggiunto: “Questa è l’Europa che ci piace. Il nostro impegno è ricostruire bene e velocemente il ponte. Stiamo lavorando per accedere ai fondi europei“.

E nel primo pomeriggio è previsto un faccia a faccia tra il ministro e gli sfollati. “Se non avremo risposte entro 30 giorni torneremo in piazza e siamo pronti a bloccare la città“, hanno detto incontrando il governatore Giovanni Toti e il sindaco Bucci, ai quali è stato chiesto in particolare la riapertura di via 30 giugno, strada lungo la sponda destra del torrente Polcevera, decisiva per la logistica della zona e la vita di molte attività commerciali.

“Non ce la facciamo più – spiega Salvuccio Puppo, parrucchiere in zona arancione – Siamo tagliati in due e isolati dal mondo. Spero che arrivino delle misure a nostro sostegno ma la questione più urgente e riaprire le strade”. “Se continua così – aggiunge un altro commerciante – rischiamo di abbassare le saracinesche dei negozi per sempre”. Gli abitanti della Valpolcevera chiedono con altri striscioni la riapertura delle strade, il potenziamento dei servizi sanitari e la difesa del lavoro. “Oltre il ponte c’è la voglia di ripartire ed avere risposte concrete“, dicono dal megafono gli organizzatori. E mentre il corteo grida “Bucci aprici le strade”, dall’impianto stereo arriva la canzone The Wall dei Pink Floyd.

“È un momento difficile, il commercio per il momento resiste ma non potrà farlo a lungo per questo è fondamentale che le strade vengano riaperte al più presto”, dice Mauro Puppo che ha un negozio di giocattoli in via Canepari. “C’è una comunità di 50mila abitanti, quella della Valpolcevera, senza contare quelli dell’entroterra, che non possono più sopportare un certo immobilismo nelle decisioni”, ha detto il presidente del comitato degli sfollati, Franco Ravera. “Le istituzioni hanno fatto il possibile, hanno attivato mezzi pubblici, sono state fatte ripartire le linee ferroviarie ma non basta, ci vogliono più risorse e assunzioni di personale come autisti e agenti della municipale – spiega Ravera – Oggi il tema non siamo noi, ma le problematiche di mezza città, ho visto in piazza molte persone che non abitano in Valpolcevera e questo mi ha fatto piacere, significa che c’è solidarietà“.