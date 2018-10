L'esecutivo dirama un comunicato per confermare l'invio della nota di aggiornamento al Senato a e Montecitorio e ne elenca le cifre principali: "Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati per le banche (1,5 miliardi) sono previste in altri capitoli di spesa"

“Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Nella serata in cui la nota di aggiornamento del Def era attesa al Senato e a Montecitorio, Palazzo Chigi dirama un comunicato per convermare che il documento è stato effettivamente inviato alle Camere. Una nota per smentire le agenzie di stampa che parlano di “mistero Ndef” visto che il documento non sarebbe arrivato né in Parlamento e nemmeno – secondo fonti di Bruxelles – alla commissione Ue.

Il comunicato dell’esecutivo elenca anche le cifre principali contenute nella manovra: “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati per le banche (1,5 miliardi) sono previste in altri capitoli di spesa”. Una conferma necessaria visto che proprio oggi si scatenata una vera e proprio guerra di numeri sulle risorse disponibili per le misure simbolo di Lega e M5s. Nel pomeriggio, parlando al Senato, Luigi Di Maio aveva detto che “ci saranno i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, i 7 miliardi per la legge Fornero, il miliardo e mezzo per i truffati delle banche”. In mattinata Matteo Salvini aveva spiegato che “se la matematica non è un’opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito“.

Alla fine il comunicato di Palazzo Chigi conferma le cifre del leader M5s con 9 miliardi per reddito e pensioni più uno destinato ai centri per l’impiego. Secondo alcune fonti parlamentari, tra l’altro, il percorso della nota di aggiornamento al Def inizierà contemporaneamente sia alla Camera che al Senato. Le risoluzioni, infatti, potrebbero essere votate lo stesso giorno in entrambi i rami del Parlamento già giovedì prossimo. L’ufficialità del calendario si avrà solo domattina, al termine delle riunioni degli uffici di Presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama.