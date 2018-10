Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini fa visita a Napoli in occasione del comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Prima di arrivare al palazzo del Governo il vicepremier fa tappa nel quartiere Vasto, un quartiere con altissima presenza di migranti e già teatro nei mesi scorsi di episodi di violenza e intolleranza tra stranieri e cittadini. Il titolare del Viminale annuncia una presenza maggiore delle forze dell’Ordine sul territorio. “Nonostante un sindaco ‘particolare’ – dice Salvini – l’impegno è portare almeno cento uomini delle forze dell’ordine in più a Napoli entro la fine dell’anno”. Prima di recarsi in Prefettura per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il leader della Lega commenta anche il caso del sindaco di Riace, Domenico Lucano, arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “Su Riace chiedete a Saviano, alla Boldrini, ai campioni dell’ immigrazione fuori controllo un commento. Io vado avanti – ha aggiunto Salvini – chiudendo i porti, facendo risparmiare agli italiani e agli immigrati regolari e perbene un sacco di soldi e di tempo”