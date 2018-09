In carriera ha diretto 226 gare in Serie A, in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari. Tra il 1990 e il 1992 ha ricoperto il ruolo di Commissario della Can C, prima di lasciare l’Associazione. Nel 2006 fu nominato commissario straordinario dell’Associazione italiana arbitri, e nel 2012 è entrato nella Hall of Fame della Figc