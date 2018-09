L’audio che il ragazzo ha registrato (diffuso oggi dai solidali del ‘rifugio autogestito Chez Jesus’ e dalla rete informale Briser le Frontières) documenta come sono andati i fatti. I due agenti francesi del posto di blocco del Monginevro si sentono chiamati direttamente in causa, non danno la possibilità al ragazzo di fare denuncia né tanto meno contattare un avvocato e reagiscono con minacce, strattoni e insulti. “Ti distruggo, non provare a ripassare in Francia altrimenti ti teniamo in caserma tutta la notte e domani mattina ti rimandiamo in aereo in Libia… sai che qui funziona così”.

Dopo il breve confronto tra uomini armati e in divisa e il giovane sans papier del Mali, quest’ultimo accetta il ‘consiglio’ dei francesi di tornare in Italia, “e anche velocemente”.