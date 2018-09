Il reddito di cittadinanza deve essere uno dei punti chiave della prossima legge di bilancio, insieme alle pensioni e alle misure per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, altrimenti il M5S non voterà il Def in Consiglio dei ministri e farà mancare i propri voti anche in Parlamento. L’altolà, secondo quanto apprendono le agenzie da fonti parlamentari, arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, che martedì sera ha riunito i ministri pentastellati per fare il punto sull’agenda economica.

A due giorni dalla scadenza ufficiale per la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, che delinea i confini contabili della manovra, il leader dei Cinque Stelle ricorda che “deve essere votata dal Cdm e dal Parlamento e se sarà “non coraggiosa” non avrà i voti del Movimento. “Per me non ha senso parlare solo di deficit – avrebbe aggiunto durante la riunione, secondo quanto apprendono le agenzie – Si deve scommettere sulla crescita. E dare risposte ai bisogni dei cittadini. Con l’11% di disoccupazione non possiamo che puntare sugli investimenti e sulla crescita di qualità“. Secondo Di Maio, infatti, “solo puntando alla crescita si può ridurre il debito. Le ricette del passato hanno solo aumentato il debito pubblico”.

A Porta a Porta, Di Maio aveva spiegato che nel dibattito sul deficit di bilancio per il 2019 “dispiace che si stia parlando di decimali quando sono un punto di partenza e non di arrivo, non dobbiamo tenere conto solo” dei mercati. Ritornando a parlare del caso della Francia che ha deciso di impostare la manovra sul rapporto del 2,8%, Di Maio ha spiegato che questa decisione “ci ha dimostrato che i dogmi europei sull’austerità sono superati”. Prima “di pensare ai numerini pensiamo ai cittadini”, ha aggiunto osservando che il numero del deficit “non è una sfida” all’Europa. Confermando che non “sarà una manovra irresponsabile” il vicepremier ha sottolineato che il governo sta quantificando “tutte le risorse che dovranno venire soprattuto dai tagli”.