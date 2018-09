Un vasto incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto 600 ettari di bosco e minaccia le abitazioni. Oltre settanta le famiglie che hanno dovuto abbandonare la proprie case, per un totale di 500 sfollati nel comune di Calci e 200 in quello di Vicopisano. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri.

Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antincendio e 50 volontari della Protezione civile. “Abbiamo rischiato di perdere due squadre nello spegnimento”, ha detto ad una tv locale il comandante dei vigili del fuoco di Pisa, Ugo D’Anna. Il rogo è alimentato dalle forti raffiche di tramontana che soffiano sulla zona e hanno ritardato l’arrivo di Canadair ed elicotteri. In entrambi i comuni le scuole sono rimaste chiuse, e lo saranno anche nella giornata di domani.

La Protezione civile e il Comune hanno provveduto all’evacuazione e alla messa in sicurezza delle case a rischio. Al momento sono state evacuate le frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana nel comune di Calci. La situazione più grave a Montemagno, dove le fiamme potrebbero aver raggiunto alcune case. Fabio Bonanni, 71enne, è nato e ha sempre vissuto nella frazione: “Alle due di notte è scoppiato l’inferno. Vivevamo in un paradiso, arrivava gente da tutta la Toscana. Ora temo non ci sia più nulla, non ho neppure il coraggio di guardare verso il monte”.

In conferenza stampa, intorno alle 11.30, il governatore della Regione Enrico Rossi ha comunicato che quattro Canadair fanno la spola tra il lago di Massaciuccoli e i monti pisani, mentre si attende un elicottero S64 in arrivo dall’aeroporto di Napoli, il mezzo aereo con la massima capienza d’acqua. Rossi ha confermato che alcune case sono state distrutte dall’incendio. E ha annunciato per le prossime ore la proclamazione dello stato d’emergenza regionale per i Comuni colpiti, con uno stanziamento immediato di 200mila euro. “Non è possibile pensare a rientri degli sfollati almeno fino a domani”, ha avvertito. “Bisogna puntare a domare le fiamme, almeno nelle parti più critiche, nel pomeriggio, perché dalle 17 in poi è prevista un’intensificazione del vento”.

Gli evacuati si trovano al momento nei comuni di San Giuliano Terme e Vicopisano. In tre hanno accusato problemi respiratori e sono stati visitati all’ospedale Cisanello di Pisa: due sono già stati dimessi, uno è ancora sotto osservazione. “I Vigili del fuoco sono stati i nostri angeli. Era uno scenario apocalittico e per fortuna ci hanno portato qui, in salvo”, ha testimoniato una degli sfollati. “Spero che questo rogo sia stato provocato da una sbadataggine, perché non riesco a pensare a tanta cattiveria e a una mente tanto perversa. Ci sono interi uliveti andati distrutti e danni molto ingenti, temo anche alle abitazioni”, ha detto la donna.

Il presidente della Regione ha raggiunto Calci nelle prime ore del mattino. Con lui gli assessori regionali all’Ambiente Federica Fratoni e all’Agricoltura Marco Remaschi. Rossi e il sindaco del paese Massimiliano Ghimenti hanno incontrato gli sfollati nel centro di accoglienza del paese, spiegando loro che fino al pomeriggio di mercoledì non potranno rientrare nelle loro case a causa del fumo. Il sindaco ha spiegato che in alcuni casi proprio la resistenza dei cittadini a lasciare le abitazioni ha complicato le operazioni di spegnimento.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e le squadre di volontari che stanno operando a difesa delle abitazioni. E’ importante che si faccia chiarezza sull’origine dell’incendio che ha distrutto un bosco e messo a repentaglio la vita delle persone”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.