Insieme a un gruppo di amici era salito, per gioco, sul tetto dei grandi magazzini Sarca. Scoperti dalle guardie, i ragazzi si erano messi a correre. Il giovane, probabilmente tradito dal buio, non si è accorto dello stretto passaggio, precipitando per 25 metri

E’ caduto da un altezza di 25 metri dentro un condotto d’areazione dopo essere salito, con degli amici, sul tetto del centro commerciale Sarca, a Sesto San Giovanni. Si è consumata così, nella notte tra sabato e domenica, la tragedia che ha portato alla morte di un 15enne di Cusano Milanino, in provincia di Milano.

Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe salito con un gruppo di amici, per gioco, sul tetto del grande magazzino intorno alle 22.30 di sabato. I compagni hanno poi raccontato che volevano farsi un selfie per far vedere che avevano ‘conquistato’ la cima del cinema Skyline che si trova all’interno del centro commerciale. Scoperti dalle guardie della sicurezza, i ragazzi hanno iniziato a correre, ma il 15enne, tradito dal buio, sarebbe caduto all’interno del condotto d’areazione. Un volo di 25 metri che, inizialmente, non ne aveva causato la morte. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco che hanno dovuto tirarlo fuori dal condotto con una manovra molto complicata.

Estratto dallo stretto passaggio, il giovane è stato trasferito ancora vivo all’ospedale Niguarda di Milano, dove però è morto poco dopo.