Dopo la lettera inviata all’inizio della scorsa stagione, in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si complimentava con la squadra di Propaganda Live, in onda su La7, questa volta Diego Bianchi (Zoro) ha incontrato direttamente il capo dello Stato. “La porta l’ho fatta aggiustare” ha detto Mattarella, riferendosi alla porta della sala stampa del Quirinale che, come aveva fatto vedere Bianchi durante una puntata, era piuttosto malmessa.