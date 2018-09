“Andrò nelle scuole, in tv, pensano di essersi liberati di me, ma hanno sbagliato”. Lo ha detto Matteo Renzi alla Festa dell’Unità di Firenze al termine di un lungo discorso durante il quale ha attaccato il governo Lega-M5s e le opposizioni interne: “Non vivo nell’ansia di tornare da qualche parte ma vivo nell’ansia di non lasciare la politica a chi crede che sia un prolungamento di facebook. In questi mesi hanno raccontato un sacco di bugie, quando arriveranno i nodi al pettine noi ci saremo. Il tempo è galantuomo ma ci arriveremo”.