Dopo l’accordo raggiunto sull’Ilva tra sindacati, governo e azienda ArcelorMittal, è stato il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a rivendicare il risultato: “Bene la firma, ora una legge speciale per Taranto. Questo è l’inizio di un percorso. Dopo una lunga notte si è arrivati al miglior accordo possibile nelle peggiori condizioni possibili”, ha aggiunto Di Maio. E ancora: “Ora il vero obiettivo adesso è rilanciare la città, che non può dipendere da una sola azienda, e quindi adesso ci metteremo al lavoro per una legge speciale”. Di Maio non ha poi voluto commentare le dichiarazioni del suo predecessore al Mise, Carlo Calenda, che si era detto felice dell’accordo perché “Di Maio ha cambiato idea” sul destino dell’Ilva.