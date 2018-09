Il ministro dei Trasporti, intervistato a In Onda, a rivelato che la misura sarà introdotta nel provvedimento allo studio dell'esecutivo. E ha detto che chi non è ancora riuscito a tornare nelle case sotto il viadotto avrà accesso per alcune ore nei prossimi giorni

“Nel decreto Genova metteremo una norma che è allucinante non sia mai stata fatta: l’obbligo del collaudo”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervistato a In Onda su La7, ha rivelato la nuova misura che sarà inserita nel provvedimento. Il concessionario dovrà obbligatoriamente verificare se un ponte o un’opera è stabile: “Se non lo è, lo chiudo”, ha detto. “Il lavoro deve essere fatto costantemente”, ha spiegato il ministro, sottolineando che dalla politica delle emergenze il governo vuole passare alla politica della prevenzione. Il ministero, con gli enti locali, sta creando una mappatura delle opere che confluirà in una banca dati, ha proseguito. “Lo mettiamo come legge dello Stato. Tra poco tempo se ci sarà un problema il ponte verrà chiuso. Ci dispiace non sia stato fatto finora”.

Per quanto riguarda invece le persone che, dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, non sono ancora potute rientrare nelle loro abitazioni ha aggiunto: “Ci sono buone possibilità” che nei prossimi giorni i cittadini di Genova sfollati dai palazzi sotto il viadotto “possano rientrare per qualche ora” nelle loro case. Toninelli ha spiegato che saranno messi dei sensori che consentano un monitoraggio del ponte.