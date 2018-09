Circa 100 persone, tutti sfollati di via Porro, una delle strade sotto il viadotto Polcevera, si sono presentati in aula durante la seduta congiunta del Consiglio regionale e comunale per urlare la loro rabbia, esplosa alla fine dell'intervento del governatore Giovanni Toti. Il sindaco Bucci: "Vi capisco, ma dobbiamo cercare di lavorare insieme. Una casa per tutti entro settembre"

Chiedono “rispetto”, urlano la loro rabbia e ricordano di aver venire “prima delle imprese e della viabilità“. Altro non voglio che la casa, la loro, quella a cui hanno dovuto rinunciare dopo il crollo del Ponte Morandi, collassato lo scorso 14 agosto uccidendo 43 persone e obbligando le autorità ad allontanarli dalle abitazioni.

Così oggi in circa 100, tutti sfollati di via Porro, una delle strade sotto il viadotto Polcevera, si sono presentati in Consiglio regionale della Liguria per urlare la loro rabbia, esplosa alla fine dell’intervento del governatore Giovanni Toti. “Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa“, la richiesta durante la seduta congiunta con il Consiglio comunale di Genova. “Abbiate la stessa considerazione che avete avuto per Ansaldo Energia“, ha gridato una donna.

La rabbia degli sfollati è stata placata dall’intervento del sindaco del capoluogo ligure: “Vi capisco, ma dobbiamo cercare di lavorare insieme. Dal 14 agosto dormo quattro ore per notte per affrontare l’emergenza – ha spiegato Marco Bucci – Genova non si è mai fermata, non ha mai dimostrato di essere in ginocchio, una cosa di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, nessuno è stato lasciato solo dalle istituzioni”. Poi ha rassicurato sulle tempistiche per un nuovo alloggio, 98 dei quali “offerti” da privati: “Pensavamo di dare una casa agli sfollati di ponte Morandi entro novembre, invece probabilmente ci riusciremo entro fine settembre. La città ha dimostrato che non si scherza, ne sono orgoglioso”.

Le proteste erano iniziate fuori dalla sede del consiglio regionale della Liguria, in via Fieschi, dove i residenti di via Porro e via Fillak si erano radunati distribuendo volantini con la scritta “50 anni di servitù, due settimane di sofferenze”. I residenti chiedono di poter rientrare nelle proprie abitazioni nella zona rossa per recuperare gli effetti personali lasciati durante l’emergenza. All’interno dell’aula, invece, è stato esposto lo striscione “Nessuna demolizione senza per noi una soluzione”.