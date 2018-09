Crolla un ponte a Calcutta, in India. A cedere è stata una parte del ponte Majerhat. Stando alle prime informazioni riportate dalla stampa locale, almeno nove persone sono state ricoverate in condizioni critiche e diversi veicoli, compreso un bus, sono intrappolati sotto le macerie. Polizia, esercito e vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto per le operazioni di soccorso e salvataggio. Il ponte si trova sulla trafficata Diamond Harbour Road e il crollo è avvenuto intorno alle 16.45 ora locale. A cedere è stata una parte della sezione centrale della struttura. Le autorità non hanno ancora confermato quanti siano i veicoli e i pedoni rimasti intrappolati sotto le macerie.